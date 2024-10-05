Звезда «Кадетства» обратился к врачам из-за осложнения заболевания

Shot: актер Мартиросян обратился к врачам из-за осложнений на фоне диабета

Звезда сериала «Кадетство» Георгий Мартиросян обратился к врачам на фоне осложнений сахарного диабета. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, 76-летний актер отправился к медикам в начале сентября. Из-за постоянной занятости и плотного графика артист не успевал приходить на обследования, которые были назначены из-за инсулиннезависимого сахарного диабета, который ему диагностировали еще в 2004 году. «В ходе обследования у актера выявили повышенное давление и атеросклероз — заболевание, при котором страдают стенки сосудов», — отмечается в публикации.

Специалисты порекомендовали актеру ежедневные прогулки по 30 минут в день, а также исключить из рациона легкоусвояемые углеводы. При этом сам Мартиросян подтвердил Shot свой диагноз, однако об осложнениях рассказывать не стал.

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