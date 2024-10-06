Более десяти человек пострадали в ДТП в российском регионе

В ДТП с участием «Газели» в Волгоградской области пострадали 12 человек

На трассе в Волгоградской области в ДТП с участием «Газели» и автомобиля Mercedes пострадали 12 человек. Об этом проинформировали в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Было отмечено, что столкновение грузопассажирской «Газели» и легковушки произошло на трассе Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Из-за тяжести полученных в результате аварии травм 30-летнего владельца иномарки спасти не удалось.

«12 пассажиров и водитель "Газели" обратились за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В прокуратуре добавили, что среди пострадавших были пятеро несовершеннолетних. В данный момент они находятся в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Стерлитамаке автомобиль уехал с места аварии без водителя после столкновения. Из-за повреждений, полученных в ходе ДТП, у машины заклинила задняя передача, что привело транспорт в неконтролируемое движение.