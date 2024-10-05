В Стерлитамаке автомобиль уехал с места ДТП без водителя после столкновения

В Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего уехал с места ДТП без водителя. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после столкновения у автомобиля заклинила задняя передача, из-за чего он уехал с места происшествия. Спустя время машина врезалась в припаркованные у магазина авто и остановилась.

Ранее в районе Сиреневого бульвара в Москве перевернулся автомобиль с 10 школьниками в салоне. Находившийся за рулем 14-летний подросток не справился с управлением, из-за чего произошло ДТП.

Позднее выяснилось, что машина принадлежала матери одного из находившихся внутри подростков. Несколько раз школьники ездили вдвоем, после чего решили прокатиться большой компанией.