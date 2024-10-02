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21:53, 2 октября 2024Россия

Раскрыты детали ДТП с подростком за рулем в Москве

Попавшие в ДТП в Москве подростки угнали машину у матери одного из них
СюжетДТП в Москве:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Попавшие в ДТП в Москве школьники угнали машину у матери одного из них. Детали ДТП раскрыло издание Baza в Telegram-канале.

По его информации, машина принадлежит 51-летней женщине по имени Морхабо. Ее 15-летний сын был одним из пассажиров. Он рассказал сотрудникам полиции, что несколько дней назад к нему в гости пришел его 14-летний друг и, увидев лежащие на столе ключи от машины, уговорил товарища поехать покататься. Тот согласился, и они прокатились по городу. На следующий день ситуация повторилась. Так товарищи катались еще несколько раз.

На этот раз они решили прокатиться большой компанией. Предварительно, в машине находились четыре девочки и шесть мальчиков. Сидевший за рулем подросток наехал на препятствие, после чего машина перевернулась. Несколько подростков с места аварии сбежали. Больше всех пострадала 14-летняя девочка — ее госпитализировали. Telegram-канал Mash уточняет, что она вылетела из салона машины на проезжую часть.
По данным Telegram-канала Shot, пострадавшую девочку доставили в больницу ГКБ Святого Владимира с ушибами и черепно-мозговой травмой.

Сына владелицы машины вместе с матерью увезли в ОВД для пояснений. На месте сейчас работают оперативные службы, делом заинтересовалась московская прокуратура.

Авария произошла в районе Сиреневого бульвара вечером в среду, 2 октября. Сидевший за рулем девятиклассник не справился с управлением, машина перевернулась.

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      Марина Совина
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