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03:16, 6 октября 2024Силовые структуры

Бывшего депутата Тверской гордумы арестовали

Басманный суд: экс-депутат Тверской гордумы Черемных арестован по делу о взятке

Фото: PxHere

Экс-депутат Тверской гордумы, доцент Тверского государственного технического университета Степан Черемных был аречтован в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из решения Басманного суда (есть в распоряжении ТАСС).

«Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября 2024 года», — говорится в судебном постановлении.

В материалах уточняется, что Черемных замешан в получении взяток должностными лицами, в частности, его женой, бывшей главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Обвинение настаивает, что, будучи на свободе, обвиняемый может предупредить жену и других соучастников о ходе следствия и помочь им сокрыть доказательства вины.

Согласно версии следствия, в 2023 году Татьяна Черемных получила взятку в размере более 1,6 миллиона рублей от бизнесмена при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров. В мае ее задержали и уволили с госслужбы.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали в кафе 34-летнего зампреда городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его подозревают в получении взятки в размере свыше 20 миллионов рублей.

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      Александра Синицына
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