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21:35, 5 октября 2024Силовые структуры

В Петербурге чиновника задержали в кафе при получении взятки

СК: в кафе Петербурга задержан чиновник Шарипов за взятку свыше ₽20 млн

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и полиции задержали в кафе 34-летнего заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова, его подозревают в получении взятки в размере свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщается ГСУ СК России по городу в Telegram-канале.

По версии следствия, в 2023 году чиновник получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов. Деньги передавались Шарипову через посредника.

Затем чиновник решил заменить один из участков на два других и потребовал через посредника у представителя фирм доплатить еще 2,5 миллиона рублей. Но тот обратился в правоохранительные органы.

В пятницу, 4 октября, в кафе на Дегтярном переулке Шарипов получил от посредника 1,5 миллиона рублей. При этом деньги частично состояли из муляжа. В этот момент его задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Москве задержали двух адвокатов по подозрению в получении многомиллионной взятки. Речь идет о взятке, сумма которой составляет свыше 30 миллионов рублей. Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

До этого экс-замначальника налоговой инспекции номер 9 Москвы Евгения Цоя обвинили в 24 эпизодах получения взятки. Мужчина обвиняется в 15 преступлениях по части 5 статьи 290 УК РФ и девяти преступлениях по части 5 статьи 290 УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении в качестве взятки 25 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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