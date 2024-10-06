Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина

Экс-президент Индонезии назвала Путина твердо стоящим на принципах лидером

Бывшая президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри в интервью РИА Новости заявила, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах.

Экс-глава Индонезии и руководитель крупнейшей партии страны PDI-P подчеркнула, что знает политика «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

Сукарнопутри отметил, что во время ее пребывания на посту президента в 2001-2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество стран значительно расширилось — была подписана декларация о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии посредством закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники.

Кроме того, экс-президент положительно охарактеризовала Путина как президента России.

«Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы», — заключила собеседница агентства.

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