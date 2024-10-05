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03:10, 5 октября 2024Россия

Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей

Путин: нужно создавать условия для профессионального роста педагогов

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с их профессиональным праздником — Днем учителя. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства указал на необходимость создания в стране условий для профессионального роста педагогов и максимально широкого применения передовых практик и методик. Он отметил, что все большую роль играют конкурсы учительского мастерства.

Также Путин заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение. Он отметил, что в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл» — они помогают людям найти свое призвание и свой путь, приносить пользу людям и родной стране.

Накануне Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» анонсировал новый национальный проект «Молодежь и дети». Он высказался о современном образовании, заявив, что оно должно отвечать запросам XXI века, для этого в стране необходимо создавать современную инфраструктуру — в частности, строить новые здания образовательных учреждений, а также ремонтировать и реконструировать действующие. Кроме того, Путин призвал создавать современные образовательные программы.

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      Марина Совина
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