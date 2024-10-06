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21:31, 6 октября 2024Россия

Экс-шеф протокола Кремля прокомментировал смерть кардиохирурга Акчурина

Экс-шеф протокола Кремля Шевченко: Акчурин был выдающимся врачом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кардиохирург Ренат Акчурин был выдающимся врачем, который отдавал пациентам, вне зависимости от их должностей, рассказал ТАСС экс-шеф протокола Кремля Владимир Шевченко.

Он упомянул операцию над сердцем экс-президента РФ Бориса Ельцина и отметил, что после нее Акчурин поддерживал связь с пациентом.

Экс-шеф протокола Кремля также вспомнил, как в Москву из США перед операцией в качестве консультанта приезжал кардиохирург Майкла Дейбеки, у которого Акчурин проходил стажировку, но российский врач «прекрасно справился сам».

6 октября Минздрав сообщил о смерти советского и российского кардиохирурга, академика Рената Акчурина. Ему было 78 лет.

В ноябре 1996 года Ренат Акчурин провел операцию на сердце Ельцина. Известно, что главе государства провели вмешательство на открытом сердце после того, как в июне у него случился инфаркт, — за несколько дней до второго тура выборов президента.

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      Сергей Грехов
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