Израиль сообщил о планах атаковать ядерные объекты Ирана

Глава Минобороны Израиля Галант не исключил удары по ядерным объектам Ирана

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае необходимости. Свою точку зрения по данному вопросу он обозначил в беседе с CNN.

«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», — заявил министр.

При этом телеканал подчеркнул, что Вашингтон выступает категорически против ударов по ядерной инфраструктуре исламской республики. По словам Галанта, еврейское государство обсуждает свои действия с США, однако намерено самостоятельно принимать финальное решение, касающееся способа ответа на атаку со стороны Ирана.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке для того, чтобы общими силами противодействовать Ирану и радикальным группировкам. Он также обратился к жителям региона, заявив о необходимости противостоять Тегерану и всем, кто оказывает ему помощь.