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22:54, 6 октября 2024Мир

Президент Израиля предложил создать ближневосточный аналог НАТО

Президент Израиля Герцог призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог . Фото: IMAGO / Rudi Gigler / Globallookpress.com

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке для того, чтобы общими силами противодействовать Ирану и радикальным группировкам, сообщает телеканал Al Arabiya.

Он также обратился к жителям региона, заявив о необходимости противостоять Тегерану и всем, кто оказывает ему помощь. По его словам, исламская республика является серьезной угрозой безопасности для Ближнего Востока.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что страна готова к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем. Он напомнил, что Тегеран находится в состоянии конфронтации с Израилем в течение 44 лет и регулярно отрабатывает сценарии возможного противостояния.

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      Марина Совина
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