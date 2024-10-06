Президент Израиля предложил создать ближневосточный аналог НАТО

Президент Израиля Герцог призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке для того, чтобы общими силами противодействовать Ирану и радикальным группировкам, сообщает телеканал Al Arabiya.

Он также обратился к жителям региона, заявив о необходимости противостоять Тегерану и всем, кто оказывает ему помощь. По его словам, исламская республика является серьезной угрозой безопасности для Ближнего Востока.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что страна готова к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем. Он напомнил, что Тегеран находится в состоянии конфронтации с Израилем в течение 44 лет и регулярно отрабатывает сценарии возможного противостояния.