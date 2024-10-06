В Иране заявили о готовности к любому сценарию войны с Израилем

Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов к любому сценарию войны с Израилем

Иран готов к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем. Об этом заявил командующий военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Al-Alam.

Тангсири заявил о готовности к любому сценарию вооруженного конфликта с Израилем. Контр-адмирал подчеркнул, что Иран находится в состоянии конфронтации с Израилем в течение 44 лет и регулярно отрабатывает сценарии возможного противостояния.

«Мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай. (...) Мы cпланировали конфликт с врагом», — заявил командующий ВМС КСИР. По его словам, иранские военные готовятся к боям как в Персидском заливе, так и за его пределами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о праве Израиля отреагировать на атаку Ирана. По словам премьера Израиля, ни одна страна в мире не допустила бы такого нападения на свои города и граждан.