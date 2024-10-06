Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 6 октября 2024Мир

В Иране заявили о готовности к любому сценарию войны с Израилем

Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов к любому сценарию войны с Израилем

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран готов к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем. Об этом заявил командующий военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Al-Alam.

Тангсири заявил о готовности к любому сценарию вооруженного конфликта с Израилем. Контр-адмирал подчеркнул, что Иран находится в состоянии конфронтации с Израилем в течение 44 лет и регулярно отрабатывает сценарии возможного противостояния.

«Мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай. (...) Мы cпланировали конфликт с врагом», — заявил командующий ВМС КСИР. По его словам, иранские военные готовятся к боям как в Персидском заливе, так и за его пределами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о праве Израиля отреагировать на атаку Ирана. По словам премьера Израиля, ни одна страна в мире не допустила бы такого нападения на свои города и граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер

      В США завершение миссии посла Антонова назвали одной из трагедий современности

      В Иране заявили о готовности к любому сценарию войны с Израилем

      На Западе допустили окружение ВСУ в ДНР

      Названы самые высокооплачиваемые лидеры государств

      Близким «депутата Наливкина» придется собирать деньги на его похороны

      Раскрыты подробности о совершившем теракт на вокзале израильского Беэр-Шеве

      Стали известны подробности смерти сыгравшего депутата Наливкина актера

      Переданная год назад Украине Израилем система оповещения об ударах не заработала

      Гимнастка Аверина высказалась о возможности стать певицей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше