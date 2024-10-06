Израильтяне задумались об отъезде из страны из-за войны

Опрос Kantar: почти четверть израильтян задумывались об отъезде из-за войны

Почти четверть израильтян задумывались об отъезде из страны из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar Insights, передает Times of Israel.

Как сообщается, 23 процента опрошенных заявили, что рассматривали возможность покинуть страну из-за ситуации в регионе. При этом среди сторонников оппозиционных партий доля думавших об отъезде оказалась выше (36 процентов).

При этом 67 процентов респондентов отметили, что не рассматривали возможность отъезда из Израиля. 21 процент от собиравшихся уехать из страны респондентов изучали возможности трудоустройства за рубежом, 15 процентов получили или пытались получить заграничный паспорт или визу.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе. По его словам, Израиль победит всех противников даже без помощи западных стран.