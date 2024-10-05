Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Нетаньяху назвал позором призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе. Об этом сообщает ТАСС.

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля», — сказал он. Политик назвал слова французского лидера позором. По его словам, Израиль победит всех противников даже без помощи западных стран.

Ранее Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю. Также глава государства высказался о ситуации с Ливаном. Политик отметил, что в настоящее время главной задачей является недопущение эскалации конфликта. «Ливан не может стать еще одной Газой», — заключил он.

2 октября Франция потребовала от Израиля как можно скорее завершить военные операции.

Макарон поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе.