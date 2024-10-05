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17:29, 5 октября 2024Мир

Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю

Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, применяемого в секторе Газа

Фото: Ludovic Marin / Pool / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю. Соответствующую информацию приводит израильское издание
The Jerusalem Post со ссылкой на эфир на радио France Inter.

«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению [и] прекращение поставок оружия, применяемого для ведения боевых действий в секторе Газа», — заявил Макрон.

Также глава государства высказался о ситуации с Ливаном. Политик отметил, что в настоящее время главной задачей является недопущение эскалации конфликта. «Ливан не может стать еще одной Газой», — заключил он.

Ранее в октябре сообщалось, что Вооруженные силы Франции принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Франция также потребовала от Израиля как можно скорее завершить свои военные операции. Сообщается, что Макрон поручил главе МИД Франции Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и секторе Газа.

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      Карина Черных
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