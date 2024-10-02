Во Франции сообщили об участии в отражении атаки на Израиль

ВС Франции принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль

Вооруженные силы (ВС) Франции принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии французского президента Эммануэля Макрона сообщает РИА Новости.

«Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу», — указано в сообщении.

Франция также потребовала от Израиля как можно скорее завершить свои военные операции. Сообщается, что Макрон поручил главе МИД Франции Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и секторе Газа.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в отражении атаки на Израиль принимали участие американские эсминцы. По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.