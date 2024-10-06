Кардиохирурга Акчурина назвали специалистом мировой величины

Голикова назвала кардиохирурга Акчурина специалистом мировой величины

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург Ренат Акчурин был специалистом мировой величины, спасшим многих людей. Ее слова приводит РИА Новости.

Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам Акчурина. По ее словам, он был специалистом мировой величины и настоящим профессионалом, а также мудрым наставником.

«Без сомнения он был человеком, наделенным несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем», — отметила она.

6 октября Минздрав сообщил о смерти советского и российского кардиохирурга, академика Рената Акчурина. Ему было 78 лет.

В ноябре 1996 года Ренат Акчурин провел первому президенту России Борису Ельцину операцию на сердце. Известно, что главе государства провели вмешательство на открытом сердце после того, как в июне у него случился инфаркт, — за несколько дней до второго тура выборов главы государства.