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05:25, 6 октября 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило об обстановке на Купянском направлении

Мотострелки группировки «Запад» ликвидировали бойцов на Купянском направлении

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мотострелки российской группировки «Запад» ликвидировали пехоту и пулеметные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, координаты целей разведчики передали экипажам БМП-3, которые выехали на закрытые огневые позиции и огнем из 100-мм пушек открыли огонь по пехоте украинцев.

Затем огнем уничтожили автотранспорт ВСУ — он осуществлял подвоз живой силы и боеприпасов, а также проводивший ротацию.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил военное значение взятия под контроль Угледара. Он подчеркнул, что взятие города позволит создать плацдарм для развития наступления в сторону подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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      Юлия Мискевич
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