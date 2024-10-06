WP: на Украине разочаровались в «плане победы» Зеленского

На Украине растет разочарование в «плане победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на украинских политологов и политиков.

Отмечается, что в стране были высокие ожидания от поездки Зеленского в США, однако в результате Киев оказался в подвешенном состоянии. Запад продолжит поддерживать Украину, однако этот вопрос не будет первостепенным, подчеркивают собеседники издания.

«Если бы Запад оказал нам максимальную помощь, Украина могла бы уже сегодня добиться победы в полном понимании этого слова. То, что мы получаем, постоянно ограничивается», — сказал в беседе с изданием депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после провального визита Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт. Он добавил, что Зеленский отказывается начинать переговоры, потому что боится ответственности.