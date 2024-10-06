Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 6 октября 2024Мир

Орбан предрек «взятие» Брюсселя правыми силами

Орбан: правые силы возьмут Брюссель и сделают Европу великой
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек, что правые силы возьмут под контроль Брюссель. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы не должны уходить из Брюсселя, а должны его занять. Мы отнимем Брюссель у бюрократов и вернем его европейскому народу!» — говорится в публикации.

По его словам, правоконсервативная фракция Европарламента «Патриоты за Европу» не остановится. «Мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу великой, сильной, безопасной, богатой и свободной снова», — подчеркнул Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что Европа в скором времени выступит за мирное урегулирование на Украине. Политик подчеркнул, что ситуация усложняется и решения конфликта не будет на поле боя, поэтому нужно прекращение огня, переговоры и мир.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский «Искандер» ударил по судну в порту под Одессой. Там разгружали прибывшие из Европы снаряды

      Пушков предрек США распад по примеру Римской империи

      Российский губернатор захотел сам разобраться с ситуацией в местном футбольном клубе

      Дуров заявил о желании опубликовать автобиографию

      Орбан предрек «взятие» Брюсселя правыми силами

      Президент Израиля предложил создать ближневосточный аналог НАТО

      Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

      Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

      Озвучены данные первого экзитпола после голосования по строительству АЭС в Казахстане

      Telegram расширил перечень нарушений для подачи жалобы на публикацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше