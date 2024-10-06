Орбан предрек «взятие» Брюсселя правыми силами

Орбан: правые силы возьмут Брюссель и сделают Европу великой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек, что правые силы возьмут под контроль Брюссель. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы не должны уходить из Брюсселя, а должны его занять. Мы отнимем Брюссель у бюрократов и вернем его европейскому народу!» — говорится в публикации.

По его словам, правоконсервативная фракция Европарламента «Патриоты за Европу» не остановится. «Мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу великой, сильной, безопасной, богатой и свободной снова», — подчеркнул Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что Европа в скором времени выступит за мирное урегулирование на Украине. Политик подчеркнул, что ситуация усложняется и решения конфликта не будет на поле боя, поэтому нужно прекращение огня, переговоры и мир.