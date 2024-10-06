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15:30, 6 октября 2024Мир

Папа Римский призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Папа Римский призвал отказаться от мести и прекратить огонь на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Stringer / Reuters

Папа Римский Франциск предостерег стороны конфликта на Ближнем Востоке от логики мести и призвал к прекращению огня. Слова понтифика из традиционной воскресной проповеди цитирует издание Vatican News.

Духовный лидер католической церкви напомнил о годовщине атаки ХАМАС на Израиль.

«Прошу о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Обращаюсь к международному сообществу, прошу положить конец идеологии мести. Это может привести лишь к еще более обширной войне в регионе», — заявил Франциск.

Также он отметил, что военными действиями не решить причину конфликтов между странами. «Все имеют право на мир и безопасность, а территории государств не должны подвергаться нападению. Суверенитет должен гарантироваться диалогом, а не войной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Папа Римский призывал решить все существующие конфликты мирными переговорами.

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      Андрей Шеньшаков
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