Полиция поймала действующих под видом «банды мигрантов» российских школьников

В Петербурге задержаны трое школьников после уголовного дела о «банде мигрантов»

В Санкт-Петербурге задержаны трое школьников после возбуждения уголовного дела о «банде мигрантов». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Поводом возбуждения уголовного дела стало опубликованное в социальных сетях видео, в котором авторы говорили о появившихся в городе молодежных банд мигрантов. Силовики проверили подлинность происходящего на видеозаписи и установили, что «бандой мигрантов» оказались 16-летние школьники, проживающие на юго-западе города. Они учатся в разных школах, но знакомы по дворовому общению.

По информации МВД России, три месяца назад двое подростков подрались из-за девушки и сняли это на видео. Кроме того, на записи они показали фотографию с двумя подростками, один из которых держал в руках предмет, похожий на пистолет. Однако, только сейчас запись с дракой попала в интернет. Отмечается, что третий юноша позировал на фото с игрушечным пистолетом. Школьники сказали, что не знают, как съемка попала в социальные сети.

С молодыми людьми и их родителями оперативники провели профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в 78 регионах России ФСБ задержала десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей.

