Премьер Словакии заявил о неработающей русофобии в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что русофобия Европы не работает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом. Об этом он сообщил в эфире Словацкого телевидения и радио.

По словам политика, военным способом этот конфликт не решить, но он не закончится, пока США поддерживает Украину.

«Происходит военный конфликт, в котором славяне убивают друг друга. Европа это значительно поддерживает, и это будет продолжаться только потому, что поддерживается Западом», — заявил глава правительства Словакии.

Также Фицо отметил, что русофобская риторика, которой придерживается Запад, не работает.

«Они считают, что через Украину поставят русских на колени, но эта русофобия не работает. Военным способом это никак не решить», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Джо Байден готов предпринять последнюю попытку помощи Украине накануне президентских выборов в США.