Президент Узбекистана посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву для участия в заседании Совета

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Мирзиеев прибудет в российскую столицу 7-8 октября.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах в свой день рождения. По его словам, понедельник 7 октября будет для него рабочим днем. В первую половину дня закрытые для репортеров встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для проведения саммита содружества. Кроме того, на праздничной для Путина неделе запланирована встреча с правительством и совещание с Советом безопасности.