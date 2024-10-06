Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 6 октября 2024Бывший СССР

Президент Узбекистана посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву для участия в заседании Совета

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Мирзиеев прибудет в российскую столицу 7-8 октября.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах в свой день рождения. По его словам, понедельник 7 октября будет для него рабочим днем. В первую половину дня закрытые для репортеров встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для проведения саммита содружества. Кроме того, на праздничной для Путина неделе запланирована встреча с правительством и совещание с Советом безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер. До последнего своего дня он доказывал, что не сделал ничего плохого

      Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за дождя

      Президент Узбекистана посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

      В МИД оценили вероятность выборов на Украине

      «Локомотив» стал лидером РПЛ

      На Украине заявили о потере Цукурино в ДНР

      Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника

      Бойцы «Ахмата» сбили беспилотник ВСУ «Баба-Яга» под Суджей

      Возбуждено дело против причастных к убийствам в Курской области бойцов ВСУ

      Девушка Дурова потеряла ребенка после задержания во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше