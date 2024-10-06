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14:10, 6 октября 2024Россия

Путин рассказал о планах в день рождения

Путин рассказал, что день рождения 7 октября будет для него рабочим днем

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о планах в день рождения. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава государства заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В первую половину дня закрытые для репортеров встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для проведения саммита содружества. Кроме того, на праздничной для Путина неделе запланирована встреча с правительством и совещание с Советом Безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что в свой день рождения лидер государства будет работать. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

Ранее сообщалось, что общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и журналист Винченцо Лоруссо расклеили в Италии листовки с портретом Путина и надписью с поздравлением его с днем рождения на русском и итальянском языках.

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      Мария Винар
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