Путин рассказал о планах в день рождения

Путин рассказал, что день рождения 7 октября будет для него рабочим днем

Президент России Владимир Путин рассказал о планах в день рождения. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава государства заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В первую половину дня закрытые для репортеров встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для проведения саммита содружества. Кроме того, на праздничной для Путина неделе запланирована встреча с правительством и совещание с Советом Безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что в свой день рождения лидер государства будет работать. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

Ранее сообщалось, что общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и журналист Винченцо Лоруссо расклеили в Италии листовки с портретом Путина и надписью с поздравлением его с днем рождения на русском и итальянском языках.