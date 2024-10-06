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12:50, 6 октября 2024Мир

В Италии расклеили листовки с поздравлением Путина с днем рождения

Журналист Лоруссо сообщил, что в Генуе расклеили листовки с поздравлением Путина

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Листовки с портретом президента России Владимира Путина и надписью с поздравлением его с днем рождения на русском и итальянском языках расклеили в городе Генуя. Об этом ТАСС сообщил основатель Telegram-канала «Донбасс Италия», журналист Винченцо Лоруссо.

Инициатива разместить в итальянской Генуе листовки с надписью «С днем рождения, президент» принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю Telegram-канала «Донбасс Италия». По словам Лоруссо, в Генуе расклеено около сотни таких листовок. «В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев», — отметил журналист.

В сентябре в нескольких итальянских городах, включая Рим, Парму, Верону, Модену и Пизу, появились рекламные щиты с призывами к миру и пророссийскими лозунгами. В частности, появилась надпись: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну». Также был размещен плакат с пожатием рук, окрашенных в цвета российского и итальянского флагов с лозунгом: «Россия нам не враг».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в свой день рождения 7 октября президент России Владимир Путин будет работать. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

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      Олег Давыдов
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