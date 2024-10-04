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12:21, 4 октября 2024Россия

В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения

Песков заявил, что в свой день рождения 7 октября Путин планирует работать

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В свой день рождения 7 октября президент России Владимир Путин будет работать. Планы главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет». Он рассказал, что в первой половине дня у Путина пройдут закрытые рабочие встречи. Вечером президент также встретится с главами стран СНГ.

7 октября главе государства исполнится 72 года.

В 2023 году Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. В тот же день он принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, гости которой — лидеры этих стран Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеевостались на обед.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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