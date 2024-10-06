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22:11, 6 октября 2024Мир

В США рассказали об эффективности российской РЭБ против HIMARS

Atlantic: российская РЭБ снизила эффективность систем HIMARS на 90 процентов

Фото: Aiden O'Marra /Global Look Press

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизила эффективность американских установок HIMARS более чем на 90 процентов, передает «Россия 1» со ссылкой на The Atlantic.

Двое американских отставных военных, посетивших Украину, рассказали, что год назад HIMARS была самой востребованной системой на поле боя.

«Теперь коэффициент успешного поражения составляет менее 10 процентов благодаря российским инновациям в области РЭБ», — подчеркнули они. Военные добавили, что каждая выпущенная ракета HIMARS стоит около 100 тысяч долларов.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большую часть HIMARS, поставленных США.

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      Марина Совина
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