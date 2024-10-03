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19:11, 3 октября 2024Мир

В США заявили о потере ВСУ большей части систем HIMARS

Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли большую часть систем HIMARS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большую часть систем пусковых установок HIMARS, поставленных США. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник американских Вооруженных сил Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам, сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что Киев лишается оборонительного потенциала и украинская армия разваливается на нескольких участках фронта.

Ранее Макгрегор заявил, что сдержанная тактика российского лидера Владимира Путина отлично сработала в конфликте на Украине и позволила России добиться успехов на поле боя. По мнению эксперта, несмотря на все западные военные поставки, ВСУ «не смогли помешать продвижению Армии России ни на одном из направлений».

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      Максим Габриелян
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