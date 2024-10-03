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15:19, 3 октября 2024Мир

В США похвалили тактику Путина на Украине

Макгрегор: сдержанная тактика Путина отлично сработала на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сдержанная тактика российского лидера Владимира Путина отлично сработала в конфликте на Украине и позволила России добиться успехов на поле боя. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Я считаю, президент Путин всегда был склонен к осторожности и сдержанности в самых острых вопросах, и сейчас эта тактика сработала очень хорошо в конфликте на Украине», — отметил аналитик.

По мнению Макгрегора, несмотря на все западные военные поставки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не смогли помешать продвижению Армии России ни на одном из направлений».

27 сентября Макгрегор заявил, что без помощи США конфликт на Украине закончился бы через полтора месяца. По словам эксперта, Россия всегда проявляла огромную сдержанность, но было наивно считать, что она и дальше будет сидеть сложа руки, когда политика западных стран начала угрожать ее безопасности.

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      Дарья Устьянцева
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