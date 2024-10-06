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23:56, 6 октября 2024Мир

США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать ряд иранских объектов

Kan: США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать ряд иранских объектов

Фото: Seth Herald / Reuters

США выступили с предложением к Израилю о предоставлении компенсации в случае отказа от атаки ряда объектов на территории Ирана в ходе ответной реакции на атаку по еврейскому государству, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

«В ходе переговоров американские официальные лица предложили своим израильским коллегам широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь», — уточняется в публикации.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, еврейское государство проводит консультации с США, однако оставляет за собой право решать, как именно ответить на агрессию со стороны Тегерана.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае необходимости. По его словам, страна доказала, что у нее имеются возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии.

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      Марина Совина
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