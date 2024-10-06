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15:20, 6 октября 2024Мир

Теракт произошел на юге Израиля

Теракт произошел в городе Беэр-Шева на юге Израиля

Фото: Eliana Aponte / Reuters

Теракт произошел в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщает полиция Израиля в своем Telegram-канале.

Как сообщается, неизвестный открыл стрельбу на центральном вокзале города днем 6 октября. В результате теракта несколько человек получили ранения.

«Террорист нейтрализован, на месте работают многочисленные силы полиции южного округа», — подчеркивается в сообщении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков, в результате теракта один человек погиб, 10 получили ранения.

Ранее стало известно, что почти четверть израильтян задумывались об отъезде из страны из-за войны на Ближнем Востоке.

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      Алевтина Запольская
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