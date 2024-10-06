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23:30, 6 октября 2024Мир

В Германии заявили об отсутствии способных оправдать СВО провокаций со стороны Европы

Депутат Мерц: Европа не совершала никаких провокаций, способных оправдать СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европа и НАТО не нарушали договоры и не совершали никаких провокаций, которые могли бы «хотя бы отдаленно» оправдать начало специальной военной операции (СВО), заявил председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в статье для Focus.

Депутат подчеркнул, что президент России Владимир Путин действиями на Украине «разрушает политический порядок» в Европе, который после 1990 года был построен совместно с РФ, а не против нее.

Мерц заявил, что если Запад отступит, то Россия одержит победу и «будет жаждать большего». Если же Украина будет стоять твердо с западной поддержкой, то в Москве поймут, что «дальнейшее применение военной силы бессмысленно», отметил лидер ХДС.

Ранее экс-президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей. При этом он подчеркнул, что правительство Украины и украинский народ, а не Запад, должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей.

Бывший президент Германии заявил, что считает правильным помочь Украине занять равноправную переговорную позицию. Для этого, по его мнению, нужно в полной мере использовать имеющиеся ресурсы.

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      Сергей Грехов
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