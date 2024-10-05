В Германии высказались об итогах конфликта на Украине

Экс-президент Германии заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей

Экс-президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей. Об итогах конфликта на Украине политик высказался в интервью медиагруппе Funke.

«Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счел это высокомерным. Правительство Украины и украинский народ должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей», — обозначил Гаук.

Бывший президент Германии заявил, что считает правильным помочь Украине занять равноправную переговорную позицию. Для этого, по его мнению, нужно в полной мере использовать имеющиеся ресурсы.

Гаук напомнил заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он не заинтересован в мире на условиях Кремля. «На мой взгляд, это означает, что нам нужно делать больше», — подытожил Гаук.

В начале сентября сообщалось, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. В частности, говорилось о его намерении заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

1 октября в Германии заявили о намерении Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину. При этом германская сторона на данный момент не отправила запрос на проведение такого разговора.

