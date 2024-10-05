Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 5 октября 2024Мир

В Германии высказались об итогах конфликта на Украине

Экс-президент Германии заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей

Фото: Stringer / Reuters

Экс-президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей. Об итогах конфликта на Украине политик высказался в интервью медиагруппе Funke.

«Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счел это высокомерным. Правительство Украины и украинский народ должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей», — обозначил Гаук.

Бывший президент Германии заявил, что считает правильным помочь Украине занять равноправную переговорную позицию. Для этого, по его мнению, нужно в полной мере использовать имеющиеся ресурсы.

Гаук напомнил заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он не заинтересован в мире на условиях Кремля. «На мой взгляд, это означает, что нам нужно делать больше», — подытожил Гаук.

В начале сентября сообщалось, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. В частности, говорилось о его намерении заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

1 октября в Германии заявили о намерении Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину. При этом германская сторона на данный момент не отправила запрос на проведение такого разговора.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовили этот город к сдаче». Российский боец рассказал, что ВСУ заранее вывезли свое вооружение из Угледара

      Сбежавшую из Эстонии украинку с болторезом задержали российские пограничники

      НАТО собралась увеличить численность

      Губерниев прокомментировал отказ Пакистана проводить матч по футболу с Россией

      Пожар в театре Хабаровска ликвидировали спустя двое суток

      Стала известна судьба пропавшего претендента на пост лидера «Хезболлы»

      Безруков нашел пользу в квадробинге

      Названы условия для встречи лидеров Турции и Сирии

      Попытка ограбления фуры российского дальнобойщика на ходу попала на видео

      Стало известно о взломе российских роутеров для мощной DDoS-атаки в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше