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01:53, 6 октября 2024Мир

В Нотр-Даме завершили установку всех колоколов

В Нотр-Даме завершили установку всех восьми отреставрированных колоколов

Фото: Игорь Ермаченков / РИА Новости

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) завершились работы по установке восьми колоколов, отправленных на реставрацию после крупного пожара 2019 года. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, передает BFMTV.

«Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!», — написала политик. Дати подчеркнула, что «верующие и жители Парижа снова смогут услышать звон колоколов» с башен парижского собора.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери будет открыт для посетителей 8 декабря. 25 мая на крышу Нотр-Дама вернули отреставрированный крест. Постепенно с собора начинают снимать строительные леса.

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      Юлия Мискевич
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