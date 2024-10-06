В Нотр-Даме завершили установку всех колоколов

В Нотр-Даме завершили установку всех восьми отреставрированных колоколов

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) завершились работы по установке восьми колоколов, отправленных на реставрацию после крупного пожара 2019 года. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, передает BFMTV.

«Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!», — написала политик. Дати подчеркнула, что «верующие и жители Парижа снова смогут услышать звон колоколов» с башен парижского собора.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери будет открыт для посетителей 8 декабря. 25 мая на крышу Нотр-Дама вернули отреставрированный крест. Постепенно с собора начинают снимать строительные леса.