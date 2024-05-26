Названа дата открытия Нотр-Дама

Президент Франции Макрон сообщил об открытии Нотр-Дама 8 декабря

Отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери будет открыт для посетителей 8 декабря. Об этом на мероприятии в честь 75-летия конституции Германии в Берлине заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Вначале Макрон пригласил слушателей на Олимпийские игры, которые откроются в Париже 26 июля, а затем сообщил, когда завершится ремонт одной из главных достопримечательностей французской столицы. 25 мая на крышу Нотр-Дама вернули отреставрированный крест. Постепенно с собора начинают снимать строительные леса.

Пожар в здании собора произошел 15 апреля 2019 года. Горела вся несущая конструкция, обрушился шпиль. Пламя уничтожило деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок. Однако структуру Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии удалось спасти.

В 2023 году французские официальные лица утверждали, что Нотр-Дам откроют для посетителей в конце 2024 года, таким образом, это обещание близко к исполнению.

На восстановление храма собрали миллиард евро. При оценке времени, необходимого для ремонта здания, пять лет были наименьшим сроком, отдельные эксперты полагали, что работы займут не менее десяти лет.