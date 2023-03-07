Во Франции назвали срок открытия Нотр-Дама

AP: во Франции заявили, что собор Нотр-Дам вновь откроют в конце 2024 года

Реконструкция собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) идет достаточно быстро, чтобы его можно было вновь открыть для посетителей и верующих в конце 2024 года. Такой срок в понедельник, 6 марта, назвали французские официальные лица. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как заявил ответственный за проект восстановления собора, генерал Жан-Луи Жоржлен, знаменитый шпиль собора, который обрушился во время пожара в 2019 году, «постепенно начнет вновь появляться над памятником в этом году, что станет мощным сигналом его возрождения».

«Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам», — сказал он в беседе с изданием.

Во вторник, 7 марта, в подземном помещении перед собором для посетителей откроется бесплатная выставка «Нотр-Дам де Пари: в центре стройки». На ней будут представлены сохранившиеся при пожаре предметы и произведения искусства из собора. Также выставка освещает ход текущих работ на объекте и рассказывает об опыте и навыках работников.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что собор Нотр-Дам будет открыт после реставрации в 2024 году.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет, однако некоторые эксперты предположили, что работа над собором продолжится более 10 лет.