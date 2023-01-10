Макрон назвал срок открытия Нотр-Дам после реставрации

Президент Франции Макрон подтвердил планы открыть Нотр-Дам после реставрации в 2024 году

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) будет открыт после реставрации в 2024 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает газета Le Parisien.

Политик в понедельник, 9 января, посетил Нотр-Дам вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Президент Франции назвал срок открытия объекта. «Мы сохраняем нашу цель — открыть собор в 2024 году», — подтвердил он планы. Кисида признался, что удивлен скоростью восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что первая леди Франции Брижит Макрон в свое время показывала проект, в котором предлагалось придать фаллические очертания шпилю собора.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет, однако некоторые эксперты предположили, что работа над собором продолжится более 10 лет.