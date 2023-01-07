Жена Макрона хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса

Первая леди Франции Макрон предлагала новый шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса с шарами

Первая леди Франции Брижит Макрон в свое время показывала проект, которым предлагалось придать фаллические очертания шпилю Собора Парижской Богоматери. Об этом заявила бывший министр культуры Франции Розелин Башло, пишет Times.

По словам Башло, Макрон хотела создать шпиль в виде фаллоса с золотыми шарами. Администрация президента Франции была расстроена, когда министр не приняла проект с таким «современным дизайном» шпиля. «Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Брижит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», — рассказала Башло.

В статье газеты также утверждается, что среди остальных альтернативных вариантов были оранжерея, пчелиный улей, стеклянный шпиль и даже лазер. При этом в конечном итоге было решено воссоздать шпиль по старому образцу. Такой проект был принят в июле 2020 года.

Ранее стала известна дата открытия Нотр-Дама для посетителей после пожара. Министр культуры Франции заявляла, что открытие Собора Парижской Богоматери должно состояться в 2024-м.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем вся крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет, однако некоторые эксперты предположили, что работа над собором продолжится более 10 лет.