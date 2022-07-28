Стала известна дата открытия Нотр-Дама для посетителей после пожара

Открытие Нотр-Дама для посетителей после пожара состоится в 2024 году

Министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что открытие Собора Парижской Богоматери для посетителей после пожара состоится в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Нотр-Дам будет доступен к посещению спустя пять лет после инцидента. 15 апреля 2019 года на строительных лесах произошло возгорание, пожар быстро перекинулся на здание, вследствие чего были уничтожены крыша, дубовые балки, а также обрушился шпиль. Ликвидировать огонь удалось только на следующий день.

На реконструкцию храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет, однако некоторые эксперты предположили, что работа над собором продолжится более 10 лет.

Весной этого года во Франции раскрыли результаты расследования о причинах пожара в Нотр-Даме. По информации издания, следователи не обнаружили признаков умышленного поджога Нотр-Дам-де-Пари. При этом отмечалось, что результаты ряда проведенных экспертиз еще ожидаются.