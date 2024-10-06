В Петербурге суд арестовал чиновника по делу о получении взятки

В Петербурге суд арестовал чиновника Шарипова по делу о получении взятки

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова по делу о получении взятки. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Чиновника заключили под стражу в СИЗО до 3 декабря. Во время судебного процесса защита просила избрать для Шарипова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Известно, что в 2023 году чиновник получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов. Позже он потребовал доплату в размере 2,5 миллиона рублей. Однако бизнесмен, не согласившись на такие условия, обратился в правоохранительные органы.

Шарипова задержали 4 октября, в пятницу, в кафе на Дегтярном переулке. Он получил через посредника 1,5 миллиона рублей. При этом деньги частично состояли из муляжа. В этот момент чиновника задержали. Свою вину Шарипов отрицает, заявляя, что его подставили.