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03:00, 6 октября 2024Россия

В России захотели ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты

Депутат ГД Спиридонов: порча, гадание и привороты должны быть уголовно наказуемы

Фото: PxHere

В России захотели ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты. Инициативу предложил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов в эфире телеканала «Спас».

Парламентарий объяснил, что попытки негативно влиять на жизнь и здоровье других людей закон, по его мнению, должен приравнять к попытке нанесения ущерба.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», — подчеркнул депутат ГД.

Спиридонов добавил, что ведет активную борьбу с рекламой магических увлуг совместно со священником Федором Лукьяновым. Согласно его позиции, россиянам необходимо ограничить доступ к сведениям о гаданиях, астрологии и услугах экстрасенсов, тогда удастся «вычистить» их из инфополя.

Ранее сообщалось, что в Тюмени гадалка вымогала деньги у россиянки от лица привороженного мужчины и попалась. За три месяца «суженый» смог выманить у женщины 200 тысяч рублей на различные расходы.

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      Александра Синицына
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