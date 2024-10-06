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02:09, 6 октября 2024Силовые структуры

В российском городе задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

СК: в Нижнем Тагиле задержаны подозреваемые в покушении на пенсионерку-волонтера

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Правоохранители установили и задержали двух подозреваемых в покушении на пенсионерку-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Александр Шульга.

По данным следствия, в ночь на 1 октября неизвестные подожгли двери квартиры в доме по улице Красноармейской, где проживает 78-летняя пенсионерка-волонтер, которая собирает гуманитарную помощь. Она получила ожоги, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении и умышленном повреждении имущества.

Установлены и задержаны двое уроженцев российского города, 2005 и 2006 годов рождения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

Как уточнил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Они утверждают, что не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает пожилая женщина, оказывающая помощь бойцам специальной военной операции (СВО).

Ранее прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении участника спецоперации. Инцидент произошел в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемые Роман Лакашия и Иракли Мунчава избили ветерана СВО, после чего были задержаны полицией. Следствие поначалу вменило им хулиганство, но позже предъявило обвинения в экстремизме и покушении.

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      Марина Совина
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