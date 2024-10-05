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08:18, 5 октября 2024Силовые структуры

В Петербурге оспорили арест обвиняемым в избиении участника СВО

Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении участника СВО

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении участника спецоперации (СВО). Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

«В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры», — указано в документах. Их рассмотрение пройдет 7 октября в Мосгорсуде.

Инцидент произошел в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемые Роман Лакашия и Иракли Мунчава избили ветерана СВО, после чего были задержаны полицией. Следствие поначалу вменило им хулиганство, но позже предъявило обвинения в экстремизме и покушении на убийство.

Ранее ветеран СВО и еще девять человек попали в рабство к цыганам. Волонтер движения против рабства «Альтернатива» рассказал, как к ним на горячую линию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее мужа держат в неволе цыгане.

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      Артём Верейкин
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