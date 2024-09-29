Ветеран СВО и еще девять человек попали в рабство к цыганам

aif.ru: цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек

Цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции (СВО) и еще девятерых человек. Об этом сообщает aif.ru.

Волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров рассказал, как к ним на горячую линию поступил звонок от женщины. Она сообщила, что ее мужа держат в неволе цыгане. Мужчине удалось об этом сообщил супруге по телефону. Также он назвал адрес — поселок Ровно в Тульской области.

«Полицейские ответили, что прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу. И постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести», — рассказал волонтер.

Гончаров вместе с полицейскими прибыл на место. Из плена удалось вызволить десятерых человек, включая ветерана СВО.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины несколько миллионов рублей.