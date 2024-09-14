Выдававший себя за ветерана СВО мошенник обманул женщину на миллионы рублей

В Петербурге мужчина выдавал себя за ветерана СВО и выманил у женщины 4 миллиона

В Санкт-Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана специальной военной операции (СВО) и обманом выманил у женщины несколько миллионов рублей, сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, мошенник добровольно пришел в полицию и признался в содеянном. Мужчина рассказал, что познакомился с 34-летней женщиной и, осознав, что она финансово благополучна, под видом бойца СВО попросил у нее денег «на суд против Минобороны». Через месяц он вновь обратился к знакомой за денежными средствами якобы для оформления справки об инвалидности, лечения и продолжения судебных тяжб.

Мошенник брал у женщины деньги суммами от 160 тысяч до двух миллионов рублей. В общей сложности она передала ему порядка четырех миллионов рублей, отмечает «Фонтанка».

Ранее трех участников СВО из Тюмени обманули более чем на один миллион рублей. Двум военным за вознаграждение предложили оказать содействие в получении льготных квартир, а еще одному — в получении социальных выплат на детей. В итоге они перевели аферисту 1,1 миллиона рублей, но никаких льгот не получили.