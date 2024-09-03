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18:49, 3 сентября 2024Россия

Трем участникам СВО предложили льготы и обманули на миллион рублей

Трех участников СВО из Тюмени обманули на миллион рублей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трех участников специальной военной операции (СВО) на Украине из Тюмени обманули более чем на один миллион рублей. Об этом пишет Ura.ru.

По данным издания, двум военным за вознаграждение предложили оказать содействие в получении льготных квартир, а еще одному — в получении социальных выплат на детей. В итоге они перевели аферисту 1,1 миллиона рублей, но никаких льгот не получили.

По этой же схеме аферист обманул многодетную семью — им он также пообещал помочь получить льготное жилье, получил 1,4 миллиона рублей и исчез.

Дело передали в суд. Обвиняемому вменяют мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Ранее сообщалось о мошеннике, который обманул клиентов на миллионы рублей, а затем уехал в зону СВО по контракту, чтобы избежать следствия. Ущерб составил 15 миллионов рублей.

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      Елена Торубарова
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