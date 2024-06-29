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20:01, 29 июня 2024Силовые структуры

Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей и уехал на СВО

Baza: мошенник обманул клиентов и уехал на СВО, чтобы избежать следствия
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей, а потом уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину по контракту, чтобы избежать следствия. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Отмечается, в 2023 году пострадавшая Ирина заключила договор на строительство дома с компанией ООО «Амулет». Первый этап работы был выполнен хорошо и в срок. Однако на этапе заключения второго договора компанию продали, после чего начались проблемы со сроками сдачи объекта.

Ирина решила расторгнуть договор, а также выяснила, что новыми владельцами фирмы стали некие Вылегжанин и Черных. Женщина обратилась в полицию. Дело завели, вскоре обнаружились новые пострадавшие. Общий ущерб от кампании составил более 15 миллионов рублей.

Следователи по делу рассказали Ирине, что на Черных написаны десятки заявлений о мошенничестве, однако мужчина подписал контракт и уехал на СВО. Тем не менее он продолжает угрожать Ирине даже из зоны боевых действий. «Приезжай-ка ко мне, разок в голову из автомата стрельну. Чтобы серое вещество заработало», — написал он.

Ранее суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении 23 мошенников, которые продавали пенсионерам биологически активные добавки (БАД) под видом дорогих лекарств. Их приговорили к различным срокам наказания — от условного лишения свободы до десяти лет колонии строгого режима.

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      Виктория Кондратьева
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