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13:15, 6 октября 2024Россия

В российском регионе загорелись стога льна на площади один квадратный километр

В Алтайском крае загорелись стога льна, площадь пожара составила 1 квадратный км

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Алтайском крае загорелись стога льна, площадь пожара составила порядка одного квадратного километра. Об этом сообщает региональный главк МВД России, передает РИА Новости.

«В селе Залесово загорелись скирды льна под открытым навесом», — говорится в сообщении. Пожар был локализован спасателями МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров.

Отмечается, что с возгоранием борются 12 человек на пяти автоцистернах. Также на месте работают трактор и погрузчик. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Наиболее вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

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      Екатерина Подвигина
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