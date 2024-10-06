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21:58, 6 октября 2024Мир

В США предрекли Украине потерю Селидово

Американский военный Дэвис предрек ВСУ потерю Селидово по сценарию Угледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подполковник Вооруженных сил (ВС США) в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украина потеряет Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис предрек, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) либо не смогут поддерживать свои войска в Селидово, либо потеряют их.

«ВСУ столкнутся с тем, что их возьмут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова они либо потеряют их всех, как это было в Угледаре, либо им придется вывести их оттуда», — подчеркнул военный.

Офицер добавил, что в ближайшем будущем город может оказаться отрезан. По его словам, солдаты ВСУ также испытывают проблемы на покровском направлении.

3 октября российские военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

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      Марина Совина
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